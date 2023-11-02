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Приговорили к 8 годам. Киевлянин и жительница Черниговской области "сливали" информацию России

Четверг 02 ноября 2023 19:53
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Приговорили к 8 годам. Киевлянин и жительница Черниговской области "сливали" информацию России Иллюстративное фото: киевлянин и жительница Черниговской области "сливали" информацию России (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Киевлянина и жительницу Черниговской области приговорили к 8 годам заключения за сотрудничество с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в августе и сентябре 2022 женщина после освобождения Черниговской области от оккупации продолжила активно сотрудничать с врагом.

Она собирала информацию о движении и расположении подразделений и военной техники ВСУ, а также об объектах критической инфраструктуры. Через Telegram-канал она отправляла собранные сведения представителю РФ. За это женщина получала денежное вознаграждение.

Кроме этого, следователи доказали виновность еще одного предателя. Житель столицы собирал информацию о военных объектах, наличии блокпостов и наблюдательных пунктов, укреплений, а также пребывания там военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

Фото и видео он отправлял через мессенджер своему сообщнику, по которому материалы выделены в отдельное производство. Тот передавал их представителю вражеских спецслужб. За свои действия он также получал денежное вознаграждение.

Приговоры для предателей Украины

Недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области,приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также клирика УПЦ Московского патриархата приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал оккупантам информацию об украинских военных.

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