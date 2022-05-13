Захисники просять екстракшн. Що відомо про евакуацію з "Азовсталі": головне

Підготовка до евакуації військових із "Азовсталі" триває. Окупанти не хочуть йти на компроміс і відмовляються від процедури екстракції захисників Маріуполя. При цьому українська влада пропонує РФ провести операцію з обміну полоненими та евакуювати із заводу насамперед поранених бійців.

Все, що відомо про евакуацію з "Азовсталі" - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Переговори про евакуацію

Україна за сприяння міжнародних організацій продовжує роботу з організації евакуації бійців із "Азовсталі".

11 травня російській стороні було запропоновано обміняти поранених українських військових на полонених військових РФ. У четвер розпочався новий раунд переговорів за участю ООН та Червоного Хреста.

Як повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, планується провести спецоперацію у кілька етапів. На першому з них із заводу мають евакуювати тяжко поранених українських військових.

За результатами переговорів передбачається підписання документа із дорожньою картою евакуації. Посередником виступає Туреччина.

За словами президента Володимира Зеленського, над визволенням захисників Маріуполя крім Туреччини також працюють Ізраїль і Швейцарія.

Водночас бійці з "Азовсталі" закликають реалізувати процедуру extraction для їхньої евакуації.

Скільки військових можуть урятувати

Наразі Україна домовляється з РФ про евакуацію 38 поранених бійців, які перебувають у лежачому стані.

За словами Ірини Верещук, переговори "дуже складні". "Працюємо покроково. Обмінюємо 38 поранених, потім рухатимемося далі. Наразі немає переговорів про обмін 500 або 600 осіб, про що повідомляють деякі ЗМІ", - зазначила міністр.

Раніше військові з Маріуполя повідомили, що на території комбінату перебуває 600 бійців з пораненнями, але їхня кількість зростає через безперервний штурм.

Окупанти відмовилися від процедури "екстракшн"

Росія не погодилася на екстракцію військових з "Азовсталі" і зажадала тільки їхньої капітуляції.

Зокрема, Туреччина на переговорах із Росією пропонувала евакуювати захисників Маріуполя на територію своєї країни, проте Москва не погодилася з ініціативою Анкари. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що окупанти готові випустити цивільних, а військові мають здатися.

Прес-секретар кремля Дмитро Пєсков спростував можливість виведення поранених військових із "Азовсталі", посилаючись на слова президента РФ Путіна.

За заявою Пєскова, йшлося про те, що цивільні можуть залишити територію заводу у напрямку на їхній вибір. Військові також можуть вийти, але склавши зброю. До них будуть ставитися "відповідним чином, пораненим нададуть медичну допомогу".

Що означає процедура "екстракшн"

Екстракшн - спеціальна тактична операція швидкого переміщення військових або цивільних з місця ведення бойових дій у безпечне місце із залученням третьої нейтральної сторони та міжнародної підтримки.

Подібну процедуру під назвою "Динамо" провели сили Союзників під час облоги Дюнкерка під час Другої світової війни.

У червні 1940 року в ході битви за Францію рятувальні кораблі евакуювали морем англійських, французьких та бельгійських військових, які перебували в повному оточенні військ нацистської Німеччини.

На "Азовсталі" не залишилося цивільних

Мирні жителі, які ховалися на "Азовсталі" від обстрілів, змогли залишити територію заводу.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар 12 травня заявив, що всі цивільні особи, які перебували з бійцями і про яких вони дбали, покинули завод.

Проте за словами голови Донецької ОВ Павла Кириленка, на "Азовсталі" ще залишалося понад 100 цивільних.

При цьому обороняти територію металургійного комбінату в Маріуполі продовжують понад тисячу солдатів та офіцерів ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції, СБУ, Прикордонної служби та тероборони.

Кого вдалося евакуювати

Порятунок цивільних із "Азовсталі" був організований в кілька етапів. Дітей, жінок та літніх людей евакуювали до 8 травня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час проведення евакуації було виведено із заводу понад 300 людей.

До порятунку людей було залучено ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Цивільних вивозили автобусами до Запоріжжя. Загальна кількість евакуйованих з Маріуполя під час операції перевищила 600 людей.