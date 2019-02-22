Захисник Януковича просить суд виправити "описки" у вироку

Фото: Віктор Янукович (ТАСС)

Зокрема, адвокат просить зменшити суму процесуальних витрат, які підлягають стягненню з Януковича

Оболонський районний суд Києва повідомляє, що у справі за обвинуваченням Віктора Януковича захисник Олександр Байдик звернувся із заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Зокрема, адвокат просить виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації.

Також захисник просить виправити у резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, які підлягають стягненню з Януковича з 98 561 грн. 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.

"Наразі Оболонським районним судом м. Києва вирішується питання щодо необхідності призначення судового засідання задля розгляду заяви захисника", - сказано у повідомленні.

Підкреслимо, вирок суду не набрав законної сили та оскаржений стороною захисту.

Нагадаємо, державний адвокат екс-президента Віктора Януковича Юрій Рябовол подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду.

Як писало РБК-Україна раніше, у січні 2019 року завершився суд у справі про державну зраду Януковича. Екс-президента визнали винним у держзраді і веденні агресивної війни, а також засудили до 13 років в'язниці.

При цьому адвокати президента-втікача вважають вирок політичним переслідуванням.