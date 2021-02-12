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Захист Трампа назвав імпічмент актом "політичної помсти"

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 12 лютого 2021 20:40
Захист Трампа назвав імпічмент актом "політичної помсти" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сенат Сполучених Штатів почав заслуховувати аргументи захисту 45-го президента Дональда Трампа у справі про імпічмент. Представники Трампа заявили, що процес імпічменту суперечить Конституції США і являє собою "політичну помсту" і ще більше розділяє країну.

Про це повідомляє Reuters.

У вступному слові захист почала з того, що Трамп за Конституцією має право на свободу слова, а сторона звинувачення безпосередньо не показала зв'язок між діями прихильників колишнього президента і його словами.

"Стаття про імпічмент, внесена в Сенат, є несправедливим і кричуще неконституційним актом політичної помсти", - заявив захисник Трампа Майкл ван дер Веен, назвавши справу "політично мотивованою полюванням на відьом".

Процес імпічменту щодо Трампа йде в Сенаті четвертий день. У середу і четвер свої аргументи приводили обвинувачі, в п'ятницю почався виступ сторони захисту.

Очікується, що сьогодні захист протягом 3-4 годин буде доводити, що колишній президент не підбурював до штурму Капітолію, в результаті чого довелося призупинити процедуру затвердження результатів виборів і евакуювати членів Конгресу США.

В результаті подій 6 січня п'ятеро людей загинули, серед них один поліцейський.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США визнав процес імпічменту над екс-президентом Дональдом Трампом конституційним.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.

26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.

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