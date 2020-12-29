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Зарплати в рік кризи: в яких галузях платять найбільше

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 12:49
Зарплати в рік кризи: в яких галузях платять найбільше
Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найвищі зарплати в авіаційному транспорті, фінансах і в IT-секторі

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-листопад 2020 року становила 11 359 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 9,9%

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, найбільше впали зарплати в авіаційному транспорті - на 21,6%. Водночас зарплати в цій сфері залишаються найвищими в Україні - 21 323 гривень на місяць, що майже в два рази більше, ніж в цілому по економіці.

Крім того, високі зарплати у сфері "Фінансова та страхова діяльність", де вони виросли на 6,9% до 20 154 гривень.

У сфері "Інформація та телекомунікації" середні зарплати зросли на 13,2% до 19 652 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Тимчасове розміщування й організація харчування", де вони впали на 10,8% до 5 958 гривень.

Зарплати в рік кризи: в яких галузях платять найбільше

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у листопаді 2020 року склала 11 987 гривень. Це на 1,5% (на 187 гривень) менше порівняно жовтнем (12 174 гривень).

Як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2020 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 20,3 тисяч гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж зафіксоване Держстатом середній рівень зарплати.

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