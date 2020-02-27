ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зарплати газовиків треба підвищити до середніх по промисловості, - "Хмельницькгаз"

Новини » Енергетика     27.02.2020 - 13:15
Зарплати газовиків треба підвищити до середніх по промисловості, - "Хмельницькгаз"
Ілюстративне фото (104.ua)

Нові тарифи на розподіл газу дозволять лише незначно підвищити розміри оплати праці

Вперше за багато років державний регулятор переглянув тариф на розподіл для АТ "Хмельницькгаз". Завдяки прийнятому НКРЕКП новим тарифом, газорозподільна компанія зможе до кінця року збільшити середню зарплату працівникам підприємства до 10 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба "Хмельницькгазу".

"Разом з тим, оплата праці газовиків і надалі буде залишатися значно нижчою середньої по промисловості області, що сприяє значному відтоку кваліфікованих кадрів. Тому "Хмельницькгаз" продовжить діалог з НКРЕКП щодо забезпечення гідної заробітної плати газовикам на встановленому для промисловості рівні", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, середня зарплата на підприємстві в 2018 році склала 7538 гривень. "Тому, щоб не допустити вимушених звільнень і зберегти колектив, в 2019 році, "Хмельницькгаз" вишукував всі можливості і виплачував своїм працівникам у середньому 8686 гривень в місяць. Завдяки залученню додаткових ресурсів, підприємству вдалося зупинити значний відтік професіоналів, що є визначальним пріоритетом і необхідністю в безперебійному функціонуванні стратегічного підприємства", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що нові тарифи на розподіл газу дозволять лише незначно підвищити розміри оплати праці. Протягом всього 2020 року зарплати в "Хмельницкгазе" зростуть в середньому на 18%. Однак, за словами прес-служби, цього буде недостатньо, щоб компанія витримала конкуренцію серед роботодавців на ринку праці.

"Гідна оплата праці - є визначальним критерієм як для працівника, так і для роботодавця, - говорить начальник управління персоналу Сергій Герщук. - Однак, за довгі роки неперегляду тарифу нам вкрай важко було утримати професіоналів на підприємстві: слюсарів, електрогазозварників, обхідників. Тому навіть незначне підвищення оплати праці стане хорошим стимулом для нашого трудового колективу. Ми і далі будемо наполягати на підвищенні заробітних плат наших співробітників, які повинні бути не менше середньої заробітної плати по промисловості в Хмельницькій області".

У той же час, АТ "Хмельницькгаз" продовжує інвестувати кошти в підвищення професійного рівня газовиків. "Зокрема, триває співпраця зі спеціалізованими навчальними закладами області, курсами підвищення кваліфікації, бізнес-школами, де проходять навчання працівники основного - середньої ланки і формується кадровий резерв. Лінійний персонал має можливість підвищувати кваліфікацію в новому центрі навчання і розвитку, відкритому під брендом РГК. Згодом, мережа таких центрів запрацює по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі підкреслили, що "компанія буде робити все можливе, щоб утримати найкращих фахівців". На сьогодні через низьку оплату праці дефіцит кадрів на підприємстві становить близько 20%. Найбільше не вистачає водіїв, електрогазозварників, слюсарів підземних газопроводів, слюсарів з експлуатації газового обладнання. Тому поки що показник плинності кадрів коливається від 23% в рік, при нормі всього 8-10% для промислового сектора.

Кожен четвертий клієнт "Волиньгаз Збуту" користується Особистим кабінетом "Дніпропетровськгаз Збут": 15 тис. боржників отримали попередження про відключення
Новини України Хмельницькийгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся