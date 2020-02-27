Зарплати газовиків треба підвищити до середніх по промисловості, - "Хмельницькгаз"

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Нові тарифи на розподіл газу дозволять лише незначно підвищити розміри оплати праці

Вперше за багато років державний регулятор переглянув тариф на розподіл для АТ "Хмельницькгаз". Завдяки прийнятому НКРЕКП новим тарифом, газорозподільна компанія зможе до кінця року збільшити середню зарплату працівникам підприємства до 10 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба "Хмельницькгазу".

"Разом з тим, оплата праці газовиків і надалі буде залишатися значно нижчою середньої по промисловості області, що сприяє значному відтоку кваліфікованих кадрів. Тому "Хмельницькгаз" продовжить діалог з НКРЕКП щодо забезпечення гідної заробітної плати газовикам на встановленому для промисловості рівні", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, середня зарплата на підприємстві в 2018 році склала 7538 гривень. "Тому, щоб не допустити вимушених звільнень і зберегти колектив, в 2019 році, "Хмельницькгаз" вишукував всі можливості і виплачував своїм працівникам у середньому 8686 гривень в місяць. Завдяки залученню додаткових ресурсів, підприємству вдалося зупинити значний відтік професіоналів, що є визначальним пріоритетом і необхідністю в безперебійному функціонуванні стратегічного підприємства", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що нові тарифи на розподіл газу дозволять лише незначно підвищити розміри оплати праці. Протягом всього 2020 року зарплати в "Хмельницкгазе" зростуть в середньому на 18%. Однак, за словами прес-служби, цього буде недостатньо, щоб компанія витримала конкуренцію серед роботодавців на ринку праці.

"Гідна оплата праці - є визначальним критерієм як для працівника, так і для роботодавця, - говорить начальник управління персоналу Сергій Герщук. - Однак, за довгі роки неперегляду тарифу нам вкрай важко було утримати професіоналів на підприємстві: слюсарів, електрогазозварників, обхідників. Тому навіть незначне підвищення оплати праці стане хорошим стимулом для нашого трудового колективу. Ми і далі будемо наполягати на підвищенні заробітних плат наших співробітників, які повинні бути не менше середньої заробітної плати по промисловості в Хмельницькій області".

У той же час, АТ "Хмельницькгаз" продовжує інвестувати кошти в підвищення професійного рівня газовиків. "Зокрема, триває співпраця зі спеціалізованими навчальними закладами області, курсами підвищення кваліфікації, бізнес-школами, де проходять навчання працівники основного - середньої ланки і формується кадровий резерв. Лінійний персонал має можливість підвищувати кваліфікацію в новому центрі навчання і розвитку, відкритому під брендом РГК. Згодом, мережа таких центрів запрацює по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі підкреслили, що "компанія буде робити все можливе, щоб утримати найкращих фахівців". На сьогодні через низьку оплату праці дефіцит кадрів на підприємстві становить близько 20%. Найбільше не вистачає водіїв, електрогазозварників, слюсарів підземних газопроводів, слюсарів з експлуатації газового обладнання. Тому поки що показник плинності кадрів коливається від 23% в рік, при нормі всього 8-10% для промислового сектора.