Зарплата голови НРКЕКП в 2020 зросла у 2 рази до 2,15 млн грн

Заробітна плата глави Тарифної комісії НКРЕКП Валерія Тарасюка у 2020 році збільшилася у 2 рази до 2,15 млн грн на рік.

У порівнянні з 2019 роком, середньомісячна зарплата Тарасюка зросла на 94% - з 92 186 грн на місяць до 179 195 грн в місяць.

Крім заробітної плати 2,15 млн грн в НРКЕКП, Тарасюк отримав ще 1,8 млн грн від своєї компанії "Метал Інвест", що займається виготовленням металоконструкцій на території черкаського підприємства "Хімволокно".

Варто відзначити, що зарплата Тарасюка також кратно перевищує доходи керівників інших регулюючих органів - наприклад Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і Нацкомісії з регулювання у сферах зв'язку та інформатизації.

Для порівняння, президент Володимир Зеленський задекларував місячну зарплату у 2020 році на рівні 28 000 грн, прем'єр-міністр Денис Шмигаль - 60 000 грн, глава НАБУ Артем Ситник - 170 000 грн, генпрокурор Ірина Венедиктова - 94 000 грн.