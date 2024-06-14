Сейчас "ключевая стадия". Остин заявил о необходимости увеличения поставок оружия Украине

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По его словам, Украине необходимо увеличить поставки вооружения, поскольку война в Украине вступила в "ключевую стадию".

"Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступила ключевая стадия (в войне - ред.), и Украине необходимо пополнить свои запасы вооружений", - сказал он.

Кроме того, Остин заявил, что Путин не имеет права ставить Киеву условия о мире.

"Это как раз то поведение, которое мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", - сказал Остин.

Повторное наступление РФ и эскалация на линии фронта

В мае 2024 Россия начала новое наступление на Харьковскую область. 10 мая российские войска начали обстрелы позиций украинской армии в направлении Волчанска, пытаясь прорвать линию обороны. Это наступление является частью более широкой стратегии России, направленной на создание буферной зоны вдоль границы для защиты своей территории от возможных украинских атак.

20 апреля Палата представителей США утвердила пакет финансовой помощи для закупки вооружений для Вооруженных сил Украины. После этого документ был утвержден Сенатом и подписан президентом Джо Байденом, что позволило оперативно направить средства на военные нужды Украины.

Благодаря поставкам западного вооружения, Силы обороны Украины смогли остановить продвижение российских войск в направлении Харькова, значительно укрепив свои оборонные позиции и нанеся серьезные потери противнику.

США разрешили украинским военным наносить удары по территории России из своего оружия, кроме баллистических ракет ATACMS.

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