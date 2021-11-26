Як заробити на падінні валют і криптовалют

На криптобіржі можна заробляти не лише на зростанні, а й на падінні активів та ринків. Заробіток на ринках, що падають, проте, вимагає набагато більшої кваліфікації та психічної стійкості, ніж на зростаючих. У цій статті співробітники криптобіржі Currency.com поділяться досвідом і розкажуть, як почати працювати з активами, ціна яких падає.

Як заробити на падінні токенізованих валют

По-перше, деякі стрибки можна хоча б частково передбачити. Якщо ми говоримо про ринки з токенізованою гривнею, то її курс залежить насамперед від двох факторів:

Зовнішньоторговельний баланс (майже завжди профіцитний)

Сезонність (наприклад, коли підходять терміни сплати податків експортерами, ті починають масово скуповувати гривні на свій валютний виторг)

Головне — тримати в портфелі активи в різних токенізованих валютах та підтримувати бажані пропорції через ребалансування при розбіжності на 10%.

Наприклад. У вас є токенізована гривня та токенізований долар у рівних пропорціях. Прибутковість першої — А, другої — Б. Якщо токенізована гривня зміцнюється, доходність А зростає швидше, ви продаєте частину токенізованої гривні та купуєте токенізовані долари. Якщо вартість токенізованої гривні впала на 30% — навпаки, продаєте трохи токенізованих доларів і докупаєте токенізованої гривні. Підтримуючи пропорції, ви купуєте токенізовану валюту дешевше, а продаєте дорожче. При цьому гроші не перебувають у готівковій формі, вони збережені в активі, що обганяє інфляцію. Тут стратегія купувати дешево і продавати дорого в малих частках за будь-яких коливань курсу.

Купувати токенізовану валюту можна на довгострокову перспективу. Перевагою цієї стратегії є відносна простота та низький ризик цієї операції — у цьому випадку інвестор купує валюти та тримає їх, страхуючи частину своїх заощаджень від інфляції, девальвації та інших стрибків зовнішньої макроекономічної кон'юнктури.

Також на токенізованій валюті можна заробити у рамках внутрішньоденної торгівлі. Така стратегія підходить для інвесторів з великим апетитом до ризику та спекулятивних ігор. Не забувайте про ринкові заявки, які допомагають трейдерам убезпечити свої угоди у таких випадках. Ця тема надто широка для однієї статті, тому читайте про заявки на криптобіржі докладніше тут.

На криптоплатформі Currency.com щоп'ятниці проходять акції з нульовими спредами за обраними активами. Спред – це різниця між ціною купівлі та продажу активу за один момент часу. Якщо спрощувати, спред схожий на комісію в традиційному обміннику. Слідкуйте за криптоплатформою Currency.com, щоб дочекатися до акції на потрібну токенізовану валюту.

Як заробити на падінні криптовалют

Ще більш вражаючі американські гірки — курс біткоїну та інших криптовалют. В останні тижні BTC знову оновлює абсолютні історичні максимуми, підбираючись до $70 000, але цілком може знову впасти, як це вже було не раз.

Як тільки вартість криптовалютного портфеля йде вниз разом з рештою ринку, інвестори реалізують один із двох найбільш популярних сценаріїв:

Продають криптовалюту;

Чекають на подальше зниження активу, щоб докупити ще й тримати.

Для ефективності другого сценарію обов'язково необхідно мати вільний капітал.

Головні помилки криптотрейдерів

Довіряти прогнозам, адже великі коливання непередбачувані. Невипадково головна рада, яку дає майже будь-який експерт, — у жодному разі не намагатися вгадати «дно» ринку. Виходити в готівку, але не з метою перечекати падіння ринку, а вкладати виручку в нові цифрові активи, що зростають. Рано чи пізно ситуація неминуче віддзеркалюється: наспіх куплений актив падає, а проданий цифровий актив зростає. Постійно слідкувати за графіками. Набагато важливіша для заробітків на падінні криптовалюти стратегія та план дій, складені на основі власного аналізу ринку. При цьому просто купувати, чекати зростання і продавати за певного відсікання — теж не найприбутковіша стратегія.

Якщо ви збираєте портфель на середньо- та довгострокову перспективу, оптимальною стратегією може бути усереднення. Воно гарантує нижчу точку беззбитковості для тих, хто втрачає вартість придбаним активами, більш високий прибуток, ніж якби активи не усереднювалися.

Наприклад: у січні цього року біткоїн за лічені тижні звалився з більш ніж $40 000 до 32 000, а вже до лютого відіграв назад. Купуючи цифровий актив по 39, 38, 37 і так далі тисяч доларів, трейдери отримали портфель із усередненою ціною монети $36 000. Таким чином, закуповуючи на падінні, з кожного біткоїну можна було отримати в середньому близько $4 000.

Шорт-операції підходять азартнішим інвесторам. За такої стратегії різниця в часі між купівлею та продажем зазвичай не перевищує кількох днів, а кошти для угод часто-густо залучають з використанням левереджу на криптобіржі. Якщо шорт-операція починається і припиняється в той самий день, то криптобіржа стягувати комісію за його використання не буде. В решті випадків за кожен день нараховуватиметься комісія.

У випадку із шорт-операціями прибуток безпосередньо залежить від розміру коштів, які має трейдер, адже заробляє він саме на різниці вартості активів на ринку. Якщо взяти всього 1 біткоін, а не 5 або 10, на суттєвий дохід розраховувати не варто.

На криптобіржі Currency.com часто проводять акцію з нульовими спредами на криптовалюти. Наприклад, 19 листопада можна торгувати MANA/USD.cx та UNI/USD.cx з нульовим спредом.