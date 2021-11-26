Як заробити на падінні валют і криптовалют
На криптобіржі можна заробляти не лише на зростанні, а й на падінні активів та ринків. Заробіток на ринках, що падають, проте, вимагає набагато більшої кваліфікації та психічної стійкості, ніж на зростаючих. У цій статті співробітники криптобіржі Currency.com поділяться досвідом і розкажуть, як почати працювати з активами, ціна яких падає.
Як заробити на падінні токенізованих валют
По-перше, деякі стрибки можна хоча б частково передбачити. Якщо ми говоримо про ринки з токенізованою гривнею, то її курс залежить насамперед від двох факторів:
- Зовнішньоторговельний баланс (майже завжди профіцитний)
- Сезонність (наприклад, коли підходять терміни сплати податків експортерами, ті починають масово скуповувати гривні на свій валютний виторг)
Головне — тримати в портфелі активи в різних токенізованих валютах та підтримувати бажані пропорції через ребалансування при розбіжності на 10%.
Наприклад. У вас є токенізована гривня та токенізований долар у рівних пропорціях. Прибутковість першої — А, другої — Б. Якщо токенізована гривня зміцнюється, доходність А зростає швидше, ви продаєте частину токенізованої гривні та купуєте токенізовані долари. Якщо вартість токенізованої гривні впала на 30% — навпаки, продаєте трохи токенізованих доларів і докупаєте токенізованої гривні. Підтримуючи пропорції, ви купуєте токенізовану валюту дешевше, а продаєте дорожче. При цьому гроші не перебувають у готівковій формі, вони збережені в активі, що обганяє інфляцію. Тут стратегія купувати дешево і продавати дорого в малих частках за будь-яких коливань курсу.
Купувати токенізовану валюту можна на довгострокову перспективу. Перевагою цієї стратегії є відносна простота та низький ризик цієї операції — у цьому випадку інвестор купує валюти та тримає їх, страхуючи частину своїх заощаджень від інфляції, девальвації та інших стрибків зовнішньої макроекономічної кон'юнктури.
Також на токенізованій валюті можна заробити у рамках внутрішньоденної торгівлі. Така стратегія підходить для інвесторів з великим апетитом до ризику та спекулятивних ігор. Не забувайте про ринкові заявки, які допомагають трейдерам убезпечити свої угоди у таких випадках. Ця тема надто широка для однієї статті, тому читайте про заявки на криптобіржі докладніше тут.
На криптоплатформі Currency.com щоп'ятниці проходять акції з нульовими спредами за обраними активами. Спред – це різниця між ціною купівлі та продажу активу за один момент часу. Якщо спрощувати, спред схожий на комісію в традиційному обміннику. Слідкуйте за криптоплатформою Currency.com, щоб дочекатися до акції на потрібну токенізовану валюту.
Як заробити на падінні криптовалют
Ще більш вражаючі американські гірки — курс біткоїну та інших криптовалют. В останні тижні BTC знову оновлює абсолютні історичні максимуми, підбираючись до $70 000, але цілком може знову впасти, як це вже було не раз.
Як тільки вартість криптовалютного портфеля йде вниз разом з рештою ринку, інвестори реалізують один із двох найбільш популярних сценаріїв:
- Продають криптовалюту;
- Чекають на подальше зниження активу, щоб докупити ще й тримати.
Для ефективності другого сценарію обов'язково необхідно мати вільний капітал.
Головні помилки криптотрейдерів
- Довіряти прогнозам, адже великі коливання непередбачувані. Невипадково головна рада, яку дає майже будь-який експерт, — у жодному разі не намагатися вгадати «дно» ринку.
- Виходити в готівку, але не з метою перечекати падіння ринку, а вкладати виручку в нові цифрові активи, що зростають. Рано чи пізно ситуація неминуче віддзеркалюється: наспіх куплений актив падає, а проданий цифровий актив зростає.
- Постійно слідкувати за графіками. Набагато важливіша для заробітків на падінні криптовалюти стратегія та план дій, складені на основі власного аналізу ринку. При цьому просто купувати, чекати зростання і продавати за певного відсікання — теж не найприбутковіша стратегія.
Якщо ви збираєте портфель на середньо- та довгострокову перспективу, оптимальною стратегією може бути усереднення. Воно гарантує нижчу точку беззбитковості для тих, хто втрачає вартість придбаним активами, більш високий прибуток, ніж якби активи не усереднювалися.
Наприклад: у січні цього року біткоїн за лічені тижні звалився з більш ніж $40 000 до 32 000, а вже до лютого відіграв назад. Купуючи цифровий актив по 39, 38, 37 і так далі тисяч доларів, трейдери отримали портфель із усередненою ціною монети $36 000. Таким чином, закуповуючи на падінні, з кожного біткоїну можна було отримати в середньому близько $4 000.
Шорт-операції підходять азартнішим інвесторам. За такої стратегії різниця в часі між купівлею та продажем зазвичай не перевищує кількох днів, а кошти для угод часто-густо залучають з використанням левереджу на криптобіржі. Якщо шорт-операція починається і припиняється в той самий день, то криптобіржа стягувати комісію за його використання не буде. В решті випадків за кожен день нараховуватиметься комісія.
У випадку із шорт-операціями прибуток безпосередньо залежить від розміру коштів, які має трейдер, адже заробляє він саме на різниці вартості активів на ринку. Якщо взяти всього 1 біткоін, а не 5 або 10, на суттєвий дохід розраховувати не варто.
На криптобіржі Currency.com часто проводять акцію з нульовими спредами на криптовалюти. Наприклад, 19 листопада можна торгувати MANA/USD.cx та UNI/USD.cx з нульовим спредом.