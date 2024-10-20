Введение европейской экологической пошлины будет стоить Украине 5 млрд долларов, - GMK Center

Вступление в силу ЕС углеродного налога (CBAM) с 2026 года приведет к потерям украинской экономики, традиционно ориентированной на экспорт. В 2026-2030 годах общие потери экспорта могут превысить $4,6 млрд (за 5 лет). А после 2030 года Украина вообще может прекратить экспорт цемента, удобрений, чугуна, квадратной заготовки и сортового проката.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование GMK Center.

"Из-за блокирования морских портов во время войны основным торговым партнером для Украины стал Евросоюз. Но введение CBAM создаст дополнительные препятствия для украинских компаний, экспортирующих товары в ЕС. Под действие экологического налога может попасть 15-17% украинского экспорта в ЕС. В 2023 году украинский экспорт товаров, подпадающих под действие CBAM, составил $3,6 млрд. При этом 93% украинского экспорта, подпадающего под регулирование CBAM, - продукция черной металлургии", - указывают аналитики GMK Center.

Потери от СВАМ для украинской экономики будут со временем расти. В 2026 году (первый год полного введения CBAM) потери экспорта могут составить $202 млн. А в 2030 году этот показатель может составить $1,4 млрд, предупреждают аналитики.

"Из-за CBAM Украина после 2030 года может полностью остановить экспорт в ЕС цемента, удобрений, чугуна, квадратной заготовки, сортового проката. В 2026-2030 годах суммарные потери экспорта могут достигнуть более $4,6 млрд. Потери ВВП будут больше, учитывая межотраслевые связи в украинской экономике. Например, металлургический сектор влияет на работу угольной и коксохимической промышленности, машиностроения, сферу услуг. В 2026 году Украина может потерять до $790 млн", - подчеркнули в GMK Center.

Аналитики Центра подчеркнули, что экспорт в ЕС жизненно важен для украинских компаний: за 6 месяцев 2024 года украинские компании экспортировали в ЕС 56,2% товаров. Поэтому экологическая пошлина CBAM ухудшит состояние украинской экономики.

"Такая ситуация противоречит и стратегическим интересам ЕС, поддерживающего Украину. Ведь сохранение торговых отношений с ЕС позволит Украине еще больше интегрироваться в европейскую экономику и поддержит финансовые возможности государственного бюджета уже сейчас", - указывают в GMK Center.

Ранее в ассоциации "Укрцемент" заявили, что уплата экологической пошлины СВАМ на общих условиях приведет к окончательной потере конкурентоспособности украинскими производителями.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро.