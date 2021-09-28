Заборонять ходити до магазинів та кафе. У Сіднеї введуть обмеження для невакцинованих
Фото: у Сіднеї введуть обмеження для невакцинованих (Getty Images)
Влада Сіднея планує ввести обмеження для невакцинованих від коронавірусу після послаблення карантину. Нещеплених можуть не пустити до магазинів та закладів громадського харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначено, що найбільш густонаселене місто Австралії планує поступово послаблювати обмеження з 11 жовтня по грудень.
"Людям, які вирішили не вакцинуватися, може бути заборонено вхід до магазинів, ресторанів і розважальних закладів навіть після того, як держава зніме всі обмеження", - йдеться в повідомленні.
Так, бари, ресторани, спортивні зали і перукарні планують відновити роботу вже у жовтні.
Наступні послаблення влада планує ввести після вакцинації 80% населення.