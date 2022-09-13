Заборона на експорт коксівного вугілля не допоможе пройти зиму, але підірве репутацію, - експерт

На його думку, офіційна причина заборони на експорт коксівного вугілля-те, що він може бути використовувати для теплової генерації. Однак коксівне вугілля не дає під час спалювання такого ефекту, як енергетичне вугілля, і тому його використовувати економічно недоцільно, зазначає він.

Водночас, цей тип вугілля використовується в металургії - однак та, через кризу в галузі, практично перестала його купувати, тим самим позбавивши підприємство можливості заробити на внутрішньому ринку.

"Зараз металургійні підприємства, які залишилися на підконтрольній Україні території, завантажені на 10-15%. Зрозуміло, що існує надлишок вугілля. І ми могли б продавати цей надлишок в Європу і отримувати за це валютну виручку, яка нам необхідна для підтримки нашого валютного курсу - мова йде про суму 200 мільйонів доларів на рік. Тому я сподіваюся, що в найближчі тижні уряд повернеться до цього питання, і все-таки залишить кокс вугілля в переліку продукції, яку можна відправляти на імпорт", - підкреслив експерт.

Каленков також нагадав, що європейці ввели ембарго на вугілля з РФ, щоб підтримати Україну, і в українських підприємств є зобов'язання перед європейськими контрагентами. Тепер вони не зможуть їх виконати, що призведе до погіршення репутації України як надійного постачальника, і завадить нам завоювати ніші на світовому ринку, раніше зайняті російськими компаніями.

"Ми втратимо всі контракти, які були з неймовірною працею здобуті. А якщо ми підставимо одного разу наших європейських контрагентів - зрозуміло, що ніякої довіри до українських постачальників не буде. Тобто, ми підриваємо репутацію серед європейських партнерів, і це - величезний негативний наслідок такого рішення. Тому ми, безумовно, будемо звертатися до уряду, щоб вони оперативно переглянули своє рішення і знайшли альтернативу", - резюмував Каленков.