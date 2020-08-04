У Запорізькій області прискореними темпами йде ремонт траси М-18

Крім того, "Укравтодор" почав ремонтні роботи на дорозі ТТ-04-01

У Запорізькій області триває ремонт траси М-18 Харків - Сімферополь - Ялта. Ремонт йде в рамках "Великого будівництва" і ведеться цілодобово.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, також в Запорізькій області триває ремонт траси Н-30 Василівка - Бердянськ - ділянки біля сіл Дмитрівка та Червоне.

Крім того, "Укравтодор" почав ремонтні роботи на дорозі ТТ-04-01 Дніпро-Васильківка-Покровське-Гуляйполе-Пологи-Мелітополь. Всього у 2020 році буде відремонтовано 18,4 км дороги в межах Запорізької області.

Запорожская область. Трасса Н-30 Васильевка - Бердянск. Участок возле с. Красное. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Також в Запоріжжі в рамках національної програми "Велике будівництво" ведеться активне будівництво мостів. Проект запорізьких мостів через Дніпро з'явився в концепції розвитку міста Запорізької міської ради ще в 1997 році.

Планувалося добудувати міст до 2010 року за 1,8 млрд грн. У 2014 році будівництво зупинилося через відсутність фінансування. для цього довгобуду в Запоріжжі була актуалізована проектна документація, проведені торги в ProZorro, знайдено фінансування, змонтований завод, завезена вся техніка.

Нагадаємо, раніше Юрій Голік розповів про те, як ремонтувалася траса Запоріжжя-Маріуполь, і чому її вдалося здати в рекордні для України терміни. До цього за 3 роки було відремонтовано всього 70 км цієї траси з 200.

19 липня було прийнято рішення про завершення ремонту залишилися 130 кілометрів всього за 3 місяці - небувалі раніше темпи для України. Все асфальтні роботи були закінчені за 68 днів.