"Запоріжгаз" приєднав до газових мереж 120 нових об'єктів з початку 2020

Фото: співробітники "Запоріжгаз" (zp.104.ua)

Зокрема, до системи приєднали 112 домоволодінь

Станом на 7 серпня до системи газопостачання акціонерного товариства "Запоріжгаз" приєдналося 120 нових об'єктів з початку року. Зокрема приєдналися 112 домоволодінь і 8 комунально-побутових об'єктів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вказано, що 219 заяв на послугу нестандартного приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов обробили співробітники Центру обслуговування клієнтів за минулий рік. У результаті уклали 230 договорів на приєднання до системи газопостачання.

У всіх Центрах обслуговування є менеджери по роботі з клієнтами, які приймають заяви від клієнтів і допомагають їм оформити необхідні документи. З процедурою приєднання до системи газопостачання можна ознайомитися на офіційному сайті компанії.

"Для того, щоб підключитися до газових мереж, необхідно записатися на прийом в Центр обслуговування клієнтів. На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт, заповнює опитувальний лист, укладає договір і оплачує вартість послуг. Далі за виконанням робіт стежить менеджер, який про все інформує замовника безпосередньо до здачі технічної документації в архів", - пояснив начальник управління клієнтського сервісу "Запоріжгазу" Олег Данилов.

Відзначимо, з 1 січня 2013 року набула чинності нова процедура приєднання до газових мереж, головними перевагами якої стали скорочення термінів і спрощення порядку підключення до газових мереж.

Якщо у документації немає зауважень, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви замовник отримує від газорозподільної компанії проекти договорів, техумов та відповідні рахунки. Роботи по стандартному приєднанню об'єкта або земельної ділянки відповідно до законодавства виконуються протягом трьох місяців.

"Вартість робіт на приєднання встановлює НКРЕКП. Ціна послуг переглядається комісією щороку. На сьогодні, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість становить від 12660 грн до 18570 грн (без ПДВ)", - вказано у повідомленні.