У Запоріжжі в ДТП з маршруткою постраждали 13 людей, з них двоє - діти

У Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю громадського транспорту. В результаті постраждало 13 осіб, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу поліції Запоріжжя .

Повідомляється, що водій автомобіля Kia Ceed, 1995 року народження, повертав на регульованому перехресті вулиць Говорухи та Магара та зіткнувся з маршруткою Volkswagen Crafter.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій маршрутки, 1988 року народження, пасажири автобусу та легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Загалом за медичною допомогою звернулись 13 громадян, серед яких двоє неповнолітніх дітей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.