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Запорожская область подверглась вражескому обстрелу, есть пострадавшие

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Суббота 27 мая 2023 18:04
Запорожская область подверглась вражескому обстрелу, есть пострадавшие Иллюстративное фото: Запорожская область подверглась вражескому обстрелу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Запорожская область подверглась российскому обстрелу сегодня, 27 мая. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Дмитрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Российские оккупанты обстреляли поселок Степногорск из "Градов", в результате чего попали в жилой сектор.

65-летний мужчина получил травмы идя по улице. Другой мужчина - 60 лет - сейчас в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В то же время специалисты работают над ликвидацией последствий "прилетов".

Фото: Запорожская область подверглась вражескому обстрелу (t.me/zoda_gov_ua)

Запорожская область

Часть населенных пунктов Запорожской области находятся под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из-за этого под вражеским огнем находятся множество населенных пунктов, в том числе и Запорожье.

Так, недавно россияне атаковали Гуляйполе, в результате чего пострадали два человека.

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