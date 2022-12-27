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В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы

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Вторник 27 декабря 2022 00:06
В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы Фото: В Запорожье раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Запорожье вечером 26 декабря прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звуки слышали около 23:57 часов. Произошло это спустя несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал граждан немедленно пройти в укрытия.

Стоит отметить, что в хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

Напомним, в Херсоне и Харькове 26 декабря прогремели взрывы.

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