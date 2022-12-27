В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы
Фото: В Запорожье раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Запорожье вечером 26 декабря прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, звуки слышали около 23:57 часов. Произошло это спустя несколько минут после сигнала о ракетной опасности.
В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал граждан немедленно пройти в укрытия.
Стоит отметить, что в хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.
Напомним, в Херсоне и Харькове 26 декабря прогремели взрывы.
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