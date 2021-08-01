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На західному кордоні України черги. На перетин чекають понад 300 автомобілів

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Україна, Неділя 01 серпня 2021 15:59
На західному кордоні України черги. На перетин чекають понад 300 автомобілів Фото: на західному кордоні черги (zak.sfs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 1 серпня, на західному кордоні України спостерігаються черги. Загалом на перетин державного кордону станом на 15:00 очікували понад 300 транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України в Facebook.

На кордоні з Польщею черги утворилися на пунктах пропуску "Грушів" та "Краковець", там на пропуск чекають 30 та 90 автомобілів відповідно.

На словацькому кордоні черги на пунктах пропуску "Ужгород" та "М.Березний". На цих прикордонних пунктах стоять 35 та 45 автомобілів відповідно.

На перетин кордону з Угорщиною чекають по 50 транспортних засобів у пунктах пропуску "Тиса" та "Лужанка". І ще 10 автомобілів стоять у черзі на пункті пропуску "Дяково", що на кордоні з Румунією.

Нагадаємо, сьогодні Словаччина відновила пасажирські перевезення через кордон з Україною. РБК-Україна розповідало, що словацькі прикордонники вимагатимуть від українських мандрівників.

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