ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На заході України підвищується рівень води: можливі підтоплення доріг і угідь

Новость на русском → Західна Україна, Неділя 07 лютого 2021 18:58
На заході України підвищується рівень води: можливі підтоплення доріг і угідь Фото: річка (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На річках у західних областях України 7-8 лютого очікується підвищення рівнів води. Через це місцями можливі підтоплення автодоріг та сільгоспугідь.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У неділю очікується підвищення рівнів води (над рівнями станом на 8 ранку 6 лютого):

на р. Латориця - м.Чоп на 0,3-0,5 м, з підтопленням автодороги с. Малі Геївці - с. Тісянка на Лівобережній заплави (рівень небезпеки жовтий);

на р. Тиса - м.Чоп на 0,8 - 1,3 м, з можливим початковим виходом води на заплаву міждамбового простору (рівень небезпеки жовтий).

Зазначено, що 7-8 лютого за рахунок посилення кригоутворюючих процесів на річках басейну Прип'яті - на 0,1-0,5 м можливе досягнення позначки затоплення присадибних ділянок у Ратнівському районі Волинської області.

Крім того, 8-9 лютого на річках Закарпатської області на тлі високої водності прогнозується підвищення рівнів води на 0,5-1,2 м над поточними рівнями, однак без негативних наслідків. Очікується формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених ділянок, особливо в населених пунктах, через захаращення річищ проток і водовідвідних канав.

ДСНС інформує, що вихід води на заплаву можливий і на річці Латориця - місто Мукачево і річці Стара - село Зняцьово (рівень небезпеки жовтий).

Також у нижніх течіях річки Латориця - місто Чоп збережеться високий шар води на заплаві (рівень небезпеки жовтий).

За даними рятувальників, у нижніх течіях річки Боржава збережеться вода на заплаві з повільним підвищенням рівня води. В результаті можливе підтоплення дороги Шаланки - В. Ком'яти й сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Каменська, В. Ком'яти, М. Ком'яти (рівень небезпеки помаранчевий).

Нагадаємо, протягом 30 січня - 1 лютого на річці Прип'ять в створі поста Річиця спостерігався підйом води. Інтенсивність становила 1-5 см на добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події подтопление западная Украина
NEWS
Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом
Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом
DAILY
Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця