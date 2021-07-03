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На Заході підвищаться рівні води у річках. У гірських районах можуть бути селеві потоки

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Західна Україна, Субота 03 липня 2021 14:12
На Заході підвищаться рівні води у річках. У гірських районах можуть бути селеві потоки Фото: ДСНС попереджає про підвищення рівнів води в річках на Західній Україні (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Юлія Струк

Рятувальники попередили, що на Західній Україні у річках підвищаться рівні води. У гірській місцевості можуть бути селеві потоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"3 липня на рiчках Закарпаття, річках басейнiв Прута, Сiрету (Івано-Франківська та Чернівецька області), Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очікуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,5 м над рiвнями на 8 годину 1 липня, без негативних наслідків", - вказано у повідомленні.

У мiсцях проходження сильних злив, попереджають рятувальники, може сформуватися значний схиловий та мiсцевий сток.

"У гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків (жовтий рівень небезпеки)", - сказано у повідомленні.

Крім того, вранці 4 липня на річці Прут у створi гiдрологiчного поста Чернівці очікується максимальний рівень води дощового паводку висотою 110 -160 см над нулем поста (рiвень води на 8 ранку суботи становив 75 см).

"Максимальна витрата води прогнозується в межах 170-320 м3/с, без негативних наслідків", - поінформували у ДСНС.

Нагадаємо, Україну 3 липня накриють грози та шквали. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про жовтий рівень небезпеки.

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