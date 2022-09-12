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Захід передасть Україні золотовалютні резерви Росії за певних умов, - Малюська

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Понеділок 12 вересня 2022 13:41
Захід передасть Україні золотовалютні резерви Росії за певних умов, - Малюська Фото: Денис Малюська, міністр юстиції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Захід готовий передати Україні 300 млрд доларів золотовалютного резерву Росії при наявності відповідного юридичного механізму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра юстиції України Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

"Розуміння і згода наших партнерів щодо того, що Україні потрібно передавати кошти золотовалютних резервів РФ, є. З якою країною ми б не розмовляли, політична згода є. Питання лише в тому, щоб надати інструменти, як це зробити", - заявив міністр.

Малюська зауважив, що відповідний юридичний інструмент вже наразі створює України.

Інструмент, як пояснює міністр, це великий міжнародний договір, до якого зможуть долучатися інші країни, щоб зняти імунітет з активів Росії та передати їх України.

"Перший етап - суверенні активи близько 300 млрд доларів. Другий етап, набагато більш складний і тривалий, - це відбирання інших активів. Наприклад, російських державних компаній або навіть російських олігархів", - зауважив голова міністерства.

Малюська переконаний у тому, що найкращим сценарієм буде ратифікація договорі вже цієї зими.

Ускладнення в отриманні цих коштів є те, що резерви знаходяться не на території України, через що необхідно переконувати Захід у реалізації відповідного механізму, оскільки історія ще не знала таких випадків.

"Коли ми цей механізм імплементуємо, це змінить статус-кво держав або їх майна у світі. Тому, що зараз майно держав недоторканне. Виняток - це поодинокі випадки відносно невеликих сум і незначних країн", - додав Малюська.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна не змінила своїх вимог до Росії на переговорному процесі, а партнери повністю підтримують такий формат.

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