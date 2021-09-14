ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Захід починає розуміти, що Україна не є частиною "руского міра", - Кулеба

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 вересня 2021 14:15
Захід починає розуміти, що Україна не є частиною "руского міра", - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вступ України в НАТО стане більш реалістичним, якщо Росія стане "набагато слабкішою". Або ж РФ "зробить щось настільки обурливе", що Захід буде змушений включити Україну до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для The Independent.

"Ми є свідками становлення історії. Сотні років Захід жив з розумінням того, що Україна - частина "руского міра". Тільки зараз він починає розуміти, що це не так", - сказав Кулеба

Він стверджує, що протидія євроатлантичної інтеграції України виникла не через передбачувану заклопотаність з приводу реформ, або якоїсь "вкрай правої проблеми" в країні, яка, за його словами, "захайпована і роздута", а в першу чергу через страх Заходу перед Москвою.

У виданні зазначають, що глава МЗС "не напружується" з приводу кінцевого результату цієї історії.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Дмитро Кулеба
NEWS
Презентація Apple: де і коли дивитися
Презентація Apple: де і коли дивитися
DAILY
Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку