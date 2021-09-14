Захід починає розуміти, що Україна не є частиною "руского міра", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вступ України в НАТО стане більш реалістичним, якщо Росія стане "набагато слабкішою". Або ж РФ "зробить щось настільки обурливе", що Захід буде змушений включити Україну до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для The Independent .

"Ми є свідками становлення історії. Сотні років Захід жив з розумінням того, що Україна - частина "руского міра". Тільки зараз він починає розуміти, що це не так", - сказав Кулеба

Він стверджує, що протидія євроатлантичної інтеграції України виникла не через передбачувану заклопотаність з приводу реформ, або якоїсь "вкрай правої проблеми" в країні, яка, за його словами, "захайпована і роздута", а в першу чергу через страх Заходу перед Москвою.

У виданні зазначають, що глава МЗС "не напружується" з приводу кінцевого результату цієї історії.