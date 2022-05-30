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Захід не буде примушувати Україну до поступок: у Зеленського пояснили чому

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Київ, Понеділок 30 травня 2022 23:01
Захід не буде примушувати Україну до поступок: у Зеленського пояснили чому Фото: Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Західні країни не чинитимуть тиск на офіційний Київ у процесі перемовин щодо завершення війни з Росією.

Про це в інтерв'ю розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LB.ua.

Учасник переговорної групи з РФ назвав нереальною можливість тиску партнерів України задля поступок Москві під загрозою втрати підтримки. "Це неможливий сценарій. Для Заходу, перш за все", – наголосив Подоляк.

На його думку, такий підхід підірве союзників зсередини. Він нібито стане зрадою ключових цінностей, якої тамтешні суспільства не сприймуть. Більше того, заклики до України змиритися з втратою територій – "точкові історії".

"Так, це окремі політичні групи. Які не зовсім розуміють, що відбувається, які просто хочуть повернутися, заробляти гроші, особливо тіньові. Але це вже не принципово. Бо якщо Європа підтримає будь-які проросійські концепції, в тому числі з примусу України до територіальних поступок, це буде означати, що вона вмирає", – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, що президент Зеленський провів переговори з турецьким лідером Ердоганом.

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