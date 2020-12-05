Занижені тарифи на електроенергію для населення руйнують економіку, - експерт

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Уряд повинен якомога швидше ліквідувати перехресне субсидіювання на ринку електроенергії і привести тарифи для побутових споживачів до адекватного ринкового рівня.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, що ми затягнули з тим, щоби почати вирівнювати тарифи по електроенергії для населення стосовно промисловості. Фактично ми продовжуємо дуже сумну практику, яка тягнеться ще з радянських часів, так званого перехресного субсидування, коли шляхом завищених цін для промисловості ми дотуємо, зберігаємо занижені ціни для населення. І зрозуміло, що це тривати без кінця не може", - зазначив Кушнірук.

Він наголосив, що для населення тарифи на електроенергію в Україні наразі найнижчі не лише серед країн ЄС, але й сусідніх Росії, Молдові та Білорусі.

Однак низькі тарифи для населення по суті компенсуються високими тарифами для промислових споживачів, що негативно впливає на економіку і конкурентоздатність українських виробників.

"Враховуючи, що нам потрібно шляхом чогось тримати якщо не баланс, то щось, що б нагадувало баланс між витратами й доходами від продажу електроенергії, нам доводиться піднімати тарифи для промисловості. Ну хтось же має заплатити. Зараз за це платить промисловість", - додав економіст.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони складають 0,9 грн /кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.