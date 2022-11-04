Остаться со светом. Как выбрать фонарик и на что обратить внимание
Из-за постоянных ударов по объектам энергетики в Украине всегда есть угроза отключений света. Поэтому уместно позаботиться об альтернативных источниках света, которые могут пригодиться как дома, так и на улице.
РБК-Украина объясняет, на что нужно обратить внимание при выборе фонарика.
Ручной фонарик
Такие фонарики пригодятся как в домашнем пользовании, так и вне дома, поскольку являются компактными и их удобно брать с собой. При этом, как правило, они не самые мощные, но с основной задачей справляются.
Если важна функциональность, то следует выбирать фонарики со сменной головной частью для рассеивания света или направленного мощного луча. Желательно отдавать предпочтения металлическим фонарям или из прочного пластика, а прорезиненный или рифленный блок с кнопками управления помогут крепче держать их в руке.
Налобный фонарик
Такие фонарики удобны тем, что они крепятся на голове, таким образом освобождая руки, и всегда освещают именно ту область, куда смотрит человек. К недостаткам относят небольшую мощность, которая обусловлена размерами и малым весом до 100 граммов.
Фонарь-лампа
Оптимальный вариант, если нужно осветить комнату, беседку, летний домик или кемпинг. Как правило, используется как обычная подвесная лампа. При выборе следует обращать внимание на мощность и автономность.
Диод или лампа?
Не менее важным моментом является источник света в фонарях. Обычно это светодиоды или разного вида лампы. Последние превращают мало энергии в тепло, служат недолго, плохо переносят механические действия и быстро высаживают аккумуляторы.
Куда автономнее ведут себя фонари на светодиодах. Для них характерен холодный свет, могут иметь сразу несколько диодов разной мощности:
- от 10 до 40 люмен - фонарики-брелки и другие компактные модели
- от 40 до 100 люмен - налобные и ручные фонарики
- от 100 до 250 люмен - тактические фонарики
- свыше 250 люмен - сверхмощные модели
Батарейки или аккумулятор?
Модели на аккумуляторах подойдут тем, кто планирует часто использовать фонарик и имеет постоянный доступ к розетке. Следует помнить, что если такие фонари долго не использовать, то батарея будет быстрее деградировать.
Модели на батарейках больше подходят в условиях, если неизвестно, когда появится возможность зарядиться от розетки. Батарейки типа АА и ААА можно купить практически в любом магазине.
Кроме того, аккумуляторные фонарики могут заряжаться:
- через USB-порт (от павербанка или любого другого гаджета)
- от энергии солнца
- от динамомашин (заряжаются энергией, которая вырабатывается мышечной силой)
- от автомобильного прикуривателя напряжением 12 В
Простой фонарик из подручных средств
Самый простой способ - сделать фонарик из двух батареек и лампочки. Причем этот вариант не требует пайки.
Что понадобится
- светодиод (подойдет с гирлянды или можно приобрести по цене около 10 гривен за штуку)
- две батарейки
- спичечный коробок
- монета
Что нужно сделать
В пустой спичечный коробок нужно поместить две батарейки разными полюсами, после чего закрыть коробок. С одной стороны нужно вставить монету, а с другой - светодиод, чтобы его "ножки" касались контактов батарейки.
Отметим, умельцы выкладывают и другие лайфхаки для того, чтобы сделать фонарик своими руками. Некоторые из них предполагают пайку на контактах батареек. Следует помнить, что такие действия требуют осторожности.
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