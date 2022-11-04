Остаться со светом. Как выбрать фонарик и на что обратить внимание

Из-за постоянных ударов по объектам энергетики в Украине всегда есть угроза отключений света. Поэтому уместно позаботиться об альтернативных источниках света, которые могут пригодиться как дома, так и на улице.

РБК-Украина объясняет, на что нужно обратить внимание при выборе фонарика.

Ручной фонарик

Такие фонарики пригодятся как в домашнем пользовании, так и вне дома, поскольку являются компактными и их удобно брать с собой. При этом, как правило, они не самые мощные, но с основной задачей справляются.

Если важна функциональность, то следует выбирать фонарики со сменной головной частью для рассеивания света или направленного мощного луча. Желательно отдавать предпочтения металлическим фонарям или из прочного пластика, а прорезиненный или рифленный блок с кнопками управления помогут крепче держать их в руке.

Налобный фонарик

Такие фонарики удобны тем, что они крепятся на голове, таким образом освобождая руки, и всегда освещают именно ту область, куда смотрит человек. К недостаткам относят небольшую мощность, которая обусловлена размерами и малым весом до 100 граммов.

Фонарь-лампа

Оптимальный вариант, если нужно осветить комнату, беседку, летний домик или кемпинг. Как правило, используется как обычная подвесная лампа. При выборе следует обращать внимание на мощность и автономность.

Диод или лампа?

Не менее важным моментом является источник света в фонарях. Обычно это светодиоды или разного вида лампы. Последние превращают мало энергии в тепло, служат недолго, плохо переносят механические действия и быстро высаживают аккумуляторы.

Куда автономнее ведут себя фонари на светодиодах. Для них характерен холодный свет, могут иметь сразу несколько диодов разной мощности:

от 10 до 40 люмен - фонарики-брелки и другие компактные модели

от 40 до 100 люмен - налобные и ручные фонарики

от 100 до 250 люмен - тактические фонарики

свыше 250 люмен - сверхмощные модели

Батарейки или аккумулятор?

Модели на аккумуляторах подойдут тем, кто планирует часто использовать фонарик и имеет постоянный доступ к розетке. Следует помнить, что если такие фонари долго не использовать, то батарея будет быстрее деградировать.

Модели на батарейках больше подходят в условиях, если неизвестно, когда появится возможность зарядиться от розетки. Батарейки типа АА и ААА можно купить практически в любом магазине.

Кроме того, аккумуляторные фонарики могут заряжаться:

через USB-порт (от павербанка или любого другого гаджета)

от энергии солнца

от динамомашин (заряжаются энергией, которая вырабатывается мышечной силой)

от автомобильного прикуривателя напряжением 12 В

Простой фонарик из подручных средств

Самый простой способ - сделать фонарик из двух батареек и лампочки. Причем этот вариант не требует пайки.

Что понадобится

светодиод (подойдет с гирлянды или можно приобрести по цене около 10 гривен за штуку)

две батарейки

спичечный коробок

монета

Что нужно сделать

В пустой спичечный коробок нужно поместить две батарейки разными полюсами, после чего закрыть коробок. С одной стороны нужно вставить монету, а с другой - светодиод, чтобы его "ножки" касались контактов батарейки.

Отметим, умельцы выкладывают и другие лайфхаки для того, чтобы сделать фонарик своими руками. Некоторые из них предполагают пайку на контактах батареек. Следует помнить, что такие действия требуют осторожности.