Оставили во время "плановой перегруппировки". Пограничники обнаружили документацию россиян

На освобожденных территориях Донецкой и Харьковской областей пограничники обнаружили служебную документацию захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Отчеты о боевых действиях оккупанты оставили во время "плановой перегруппировки войск", - говорится в сообщении.

Как отметили пограничники, эти бумаги станут частью уголовного производства по вторжению РФ в Украину.

Как сообщалось, СБУ завладела секретными документами российских оккупантов. Они принадлежали захватчикам, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем в Киевской области.

Кроме того, сотрудники ГБР обнаружили штаб российских оккупантов, который они обустроили в одном из частных домов в селе Яцковка под Лиманом в Донецкой области.