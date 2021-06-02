У законопроекті про промвикиди потрібні джерела фінансування екомодернізації, - експерт

Законопроект про промислові викиди (№4167) повинен бути доопрацьований і передбачати реальні терміни проведення екомодернізації промисловості, а також джерела необхідного для цього фінансування.

"Що потрібно поміняти в законопроекті насамперед? Це дати нормальний термін реалізації всіх цих ініціатив, як мінімум, не менше ніж в Європі. А в Європі це склало 17-20 років. Друге - передбачити обсяги фінансування було б добре, засновані на реальній моделі. А третє - це передбачити можливості вносити зміни до так званого списку найкращих доступних технологій і методів відповідно до того, що наша промисловість будувалася багато в чому завдяки напрацюванням наших проектних інститутів, виробників обладнання", - розповів Каленков.

Він підкреслив: законопроект у запропонованій редакції вже двічі провалюють депутати, і якщо його не доопрацювати з урахуванням реалій у вітчизняній промисловості, він не буде прийнятий.

"Навіть у першому читанні законопроект не набрав достатньої кількості голосів. І це не дивно: проти нього виступили практично всі бізнес-асоціації, Європейська бізнес-асоціація, Федерація роботодавців України тощо. Тобто, всі ті представники бізнесу, який повинен проводити цю трансформацію", - пояснив Каленков.

За словами експерта, ніхто не ставить під сумнів необхідність переходу у сфері екології на європейські стандарти, але це повинно відбуватися в реалістичні терміни і за фінансової підтримки з боку держави, як це було в інших країнах ЄС.

Нагадаємо, раніше гендиректор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антіпов заявляв, що законопроект про зниження промислових викидів (№4167) не повинен бути жорсткішим, ніж вимагають європейські директиви, його необхідно доопрацювати з урахуванням зауважень бізнесу.

Своєю чергою координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської Бізнес-Асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилася за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно коштом бізнесу.

Як відомо, 21 травня Верховна рада знову не прийняла законопроект про запобігання, зменшення і контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167): його вдруге відправили на доопрацювання.