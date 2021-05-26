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Законопроект про промвикиди містить вимоги до підприємств жорсткіше, ніж у Європі, - еколог

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Києва, Середа 26 травня 2021 11:15
Законопроект про промвикиди містить вимоги до підприємств жорсткіше, ніж у Європі, - еколог Фото: у законопроект про промвиброси намагаються додати жорсткі норми (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У законопроекті про зниження промислових викидів (№4167) записали більш жорсткі норми, ніж вимагають зобов'язання, які взяла на себе Україна, тому проект вже вдруге провалюють у залі Верховної ради.

Про це заявив гендиректор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов.

"З незрозумілих причин в даний законопроект намагаються додати ті положення, яких в директиві немає. Тобто, намагаються на українські підприємства накласти додаткові зобов'язання. Не тільки на підприємства. Намагаються додатково уповноважити правоохоронні органи, які видаватимуть ці дозволи. Навіщо намагаються жорсткіше закрутити гайки в законопроекті, ніж того вимагає ситуація", - розповів Антипов.

Як приклад він навів норму законопроекту про терміни так званих відступів, які, за його словами, залишаються у всіх європейських країнах, і в директиві ЄС вони залишаються на розсуд уповноваженого органу.

"Це рішення зобов'язаний приймати уповноважені орган. У нашому законопроекті № 4167 навіщось намагаються всі питання обмежити. Є ряд інших питань, пов'язаних з моніторингом, з технологіями. Тобто, проблема в тому, що в законопроект намагаються включити більш жорсткі вимоги до українських підприємств, ніж ті, які існують у відповідній європейській директиві", - повідомив Антипов.

На його думку, ці надмірно жорсткі норми, проти яких виступає бізнес і експерти, повинні бути виключені із законопроекту і тоді він має високі шанси бути прийнятим.

"Я не сумніваюся, що цей законопроект врешті-решт буде прийнятий, але якщо дискримінаційні положення щодо українських виробників будуть з нього виключені, то цей процес пройде набагато швидше і м'якше", - підкреслив Антипов.


Нагадаємо, 21 травня Верховна рада вдруге відмовилася прийняти законопроект про запобігання, зменшення і контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167): його знову відправили на доопрацювання.

Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що цей законопроект повинен бути істотно доопрацьований: потрібно вдвічі збільшити терміни на екомодернізацію і забезпечити проведення екопровірок підприємств в рамках загального законодавства.

Своєю чергою народний депутат Муса Магомедов заявив, що проект повинен бути серйозно доопрацьований з урахуванням можливостей української економіки, і передбачати механізми державного фінансування екомодернізації.

Також необхідно оцінити, яке з необхідного по НДТМ обладнання може проводитися в Україні - щоб законодавчо не зобов'язувати вітчизняний бізнес купувати виключно імпортне. Це, за його словами, допоможе підприємствам заощадити мільйони євро, і активізувати українське машинобудування.

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