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Законопроєкт 2543 дозволить реалізувати ініціативу президента щодо розвитку "зеленої" енергетики, - експерти

Новини » Енергетика     11.12.2019 - 13:21
Законопроєкт 2543 дозволить реалізувати ініціативу президента щодо розвитку "зеленої" енергетики, - експерти
Ілюстративне фото (intradoceurope.com)

Законопроект 2543 був напрацьований парламентським комітетом з питань економічного розвитку

Ухвалення законопроєкту "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), яким передбачається добровільна реструктуризація "зеленого" тарифу, дозволить виконати ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо збалансованого розвитку галузі альтернативної енергетики. Таку думку висловили учасники обговорення законопроєкту на засіданні Комітету з палива та енергетики Європейської бізнес асоціації 10 грудня.

На думку засновника та президента компаній "Чумак" та "Віндкрафт Україна" Карла Стурена, законопроект 2543 був напрацьований парламентським комітетом з питань економічного розвитку для якнайшвидшого вирішення проблем в галузі "зеленої" енергетики, яке б влаштувало всіх учасників ринку. Законопроєктом знайдено компроміс між інтересами держави та інвесторів в відновлювану енергетику, до чого закликав президент України Зеленський під час україно-літовського бізнес-форуму 27 листопада.

"Цей законопроєкт, який комітет з економічного розвитку подав, саме для того, щоб ситуацію збалансувати якнайшвидше та якомога найменш болісно як для держави, так і для бізнесу", - сказав Стурен.

Представник юридичної компанії CMS Марина Ільчук під час обговорення наголосила на тому, що принцип добровільності у реструктуризації є ключовим аргументом для інвесторів.

"Головний аргумент взагалі цього всього процесу на рівні формування законопроєктів, що всі ці процедури реструктуризації мають бути добровільні. Тобто, якщо компанії йдуть вже на цей шлях реструктуризації, вони йдуть на це добровільно і попередньо вже проговорили зі своїми банками", - зазначила Ільчук.

Нагадаємо, проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня 2019 року. За словами одного зі співавторів законопроекту, - депутата Людмили Буймістер - він є компромісним і переважна більшість гравців ринку погоджуються на добровільну реструктуризацію на запропонованих умовах.

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