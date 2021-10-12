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Законодавство про олігархів та боротьбу з корупцією має бути юридично обгрунтованим, - ЄС

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 14:34
Законодавство про олігархів та боротьбу з корупцією має бути юридично обгрунтованим, - ЄС Фото: Європейський союз наголосив на необхідності юридичного обґрунтовання законодавства про олігархів (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз наголосив на необхідності юридично обґрунтованого прийняття і впровадження законодавства, яке буде обмежувати корупцію і вплив приватних інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану виданням "Європейська правда".

"ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів ("деолігархізація"), у тому числі шляхом юридично обґрунтованого прийняття та впровадження відповідного законодавства", - йдеться в заяві.

ЄС підтвердив свою підтримку зусиль України, спрямованих на масштабні реформи, особливо в судовій системі та боротьбі з корупцією.

ЕС також закликав до подальших кроків України на цьому напрямку.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "Європейська солідарність" звернулася до правоохоронних органів.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

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