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Закон про захист коштів МФО на інвестпроекти набув чинності

НовиниПолітика    13.06.2018 - 08:10
Ілюстративне фото (president.gov.ua)
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Закон опублікований у виданні "Голос України"

Закон "Про заборону звернення стягнення та накладання арешту на кошти суб'єктів господарювання у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення, отриманих від міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів (заходів) в Україні" в середу, 13 червня, набув чинності. Так, текст закону був опублікований у виданні "Голос України" 12 червня.

Відзначається, що документ набуває чинності з наступного дня після опублікування.

Законом визначається, що зарахування коштів МФО на поточні рахунки суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання, відкриті банками у національній або іноземній валютах, і використання таких коштів на реалізацію інвестиційних проектів у відповідних сферах здійснюється відповідно до умов укладених договорів з МФО. Забороняється звернення стягнення і накладення арешту на такі кошти та на кошти, що знаходяться на спеціальних рахунках для кредитних коштів суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Автори проекту закону пояснювали, що зараз в Україні склалася ситуація, коли за рішенням суду в результаті проведення виконавчих дій заарештовують кошти МФО на поточних рахунках суб'єктів господарювання, призначені для виконання інвестиційних проектів (заходів) відповідно до умов договорів. Зважаючи на такі обставини, суб'єкти господарювання у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення об'єктивно не можуть виконати зобов'язання, передбачені міжнародними договорами.

Нагадаємо, у травні 259 народних депутатів підтримали прийняття закону про захист коштів МФО на інвестиційні проекти.

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Теги публікації: Інвестиції, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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