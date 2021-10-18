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Закон про олігархів відправлять до Венеціанської комісії. Зеленський сказав коли

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 22:30
Закон про олігархів відправлять до Венеціанської комісії. Зеленський сказав коли Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Закон про олігархів відправлять до Венеціанської комісії після того, як його підпише президент України. Виникла в документі юридична колізія буде вирішена найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу ICTV.

"Ми відправимо законопроєкт (про олігархів - ред.), який буде підписаний президентом України. Щоб його дійсно розглянула Венеціанська комісія", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії. В ході бесіди представник органу заявив, що комісія хотіла б отримати текст закону про олігархів, схвалений у другому читанні.

Зеленський також прокоментував правову колізію, яка виникла в тексті законопроєкту. За словами глави держави, вона буде вирішена найближчим часом.

"Її вирішить Верховна рада, згідно з чинним законодавством і Регламентом. Дуже швидко це зроблять, протягом двох тижнів. Потім, коли він буде підписаний, я відправлю його на розгляд комісії", - уточнив Зеленський.

Нагадавши, під час голосування за законопроєкт про олігархів у другому читанні 23 вересня були одночасно прийняті взаємовиключні правки по органу державної влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

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Володимир Зеленський Венецианская комиссия Закон про олігархів
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