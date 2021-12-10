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Закон про держбюджет-2022 передали на підпис президенту

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 11:04
Закон про держбюджет-2022 передали на підпис президенту Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав проект закону про державний бюджет України на 2022 рік. Документ передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроекту №6000 на сайті парламенту.

Верховна рада прийняла документ 2 грудня, його підтримали 268 депутатів.

Основні показники держбюджету-2022

Доходи і видатки

Доходи держбюджету складуть 1,322 трлн гривень, видатки - 1,498 трлн гривень. Дефіцит держбюджету складе 189 млрд гривень (3,5% від ВВП). Прогноз номінального ВВП становить 5,369 трлн гривень. Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%.

Курс долара

У бюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року.

Інфляція

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання споживчих цін (грудень до грудня) складе 6,2%,

Мінімальна зарплата

Кабінет міністрів заклав до державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. Мінімалка зросте на 200 гривень з 1 жовтня до 6700 гривень.

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