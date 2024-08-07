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Для мятежа в РФ нужен лидер на месте, один из них находится в Украине, - Буданов

Среда 07 августа 2024 12:05
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Для мятежа в РФ нужен лидер на месте, один из них находится в Украине, - Буданов Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Для повторного военного мятежа в Российской Федерации нужен лидер на месте. Один из них сейчас находится в Украине, но приобретает способности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes, которое цитирует руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова во время выступления перед выпускниками KSE.

Как рассказал Буданов, Украина знала о подготовке мятежа частной военной компанией (ЧВК) "Вагнера" еще за полгода. Впрочем, сегодня же, порывы к этому сценарию в России не наблюдаются.

"Если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте. Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает способности. Тогда можно о чем-то говорить. Само собой ничего никогда не происходит, бунт вагнеровцев готовился очень заранее", - добавил он.

Бунт Пригожина

По словам руководителя ГУР, бывший глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин был сложной личностью и ультрапатриотом. Во время мятежа последний планировал зайти в Кремль и в мыслях шел на самом деле спасать Россию.

"Но ему объяснили: если зайдешь, здесь никто тебя не сможет "обуть". Но этим ты сразу не спасешь Россию, а разорвешь ее. Потому что одномоментно ты будешь в Кремле, а номинальное руководство государства - где-то в другом месте. И ты уже не соединишь эту любовь. И он остановился, прислушался к Лукашенко (Александр Лукашенко, - ред.), это он ему говорил", - пояснил Буданов.

Чем закончился бунт вагнеровцев

В июне 2023 года, как и упоминалось выше, основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил, что российская регулярная армия, якобы, ударила по тыловым лагерям наемников. Поэтому он требовал отставки тогдашнего главы Министерства обороны Сергея Шойгу. В частности начал наступление в сторону Москвы.

Во время мятежа несколько областных центров находились под контролем "вагнеровцев". Впрочем, восстание резко захлебнулось после переговоров Пригожина с Лукашенко.

Через 2 месяца самолет Пригожина упал на территории России. В результате этого никто не выжил.

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