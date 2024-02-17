Призвал надавить на хуситов: Дэвид Кэмерон встретился с Ван И

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился со своим китайским коллегой Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Китай должен использовать свое влияние на Иран, чтобы оказать давление на хуситов в связи с их действиями в Красном море", - сказал министр иностранных дел Британии.

Кэмерон также изложил позицию Великобритании по вопросам прав человека в Синьцзяне и Гонконге, затронул дело британских парламентариев, против которых введены санкции со стороны Китая, и снова призвал освободить медиамагната Джимми Лая.

Министр иностранных дел Китая выразил надежду, что отношения Китая и Британии вернутся в правильное русло.

"Обе стороны должны приложить совместные усилия для расширения "сближения интересов" и надлежащего урегулирования разногласий, чтобы вернуть свои отношения в правильное русло", - сказал Ван И

Мюнхенская конференция с безопасности 2024

Ранее мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел КНР Ван И в Мюнхене.

Чего ждать Украине от мюнхенской конференции безопасности 2024 - в материале РБК-Украина.