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На Закарпатье супруги пытались вывезти брендовой "ювелирки" на 15 миллионов. Их задержали

Украина, Воскресенье 26 ноября 2023 18:20
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На Закарпатье супруги пытались вывезти брендовой "ювелирки" на 15 миллионов. Их задержали Фото: супруги пытались вывезти брендовой "ювелирки" на 15 миллионов на Закарпатье (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Наталия Гурковская

Супруги из Донецкой области пытались вывезти 70 ювелирных изделий, которые прятали под верхней одеждой. Примерная их стоимость составляет 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Таможенную службу Украины.

Так, 26 ноября, на таможенный пост "Вилок", на границе с Венгрией, на автомобиле въехали двое граждан Украины, 70-летний мужчина и его 63-летняя жена, родом из Донецкой области. Последние два года супруги проживают в США.

"Для выезда из Украины и прохождения таможенных формальностей выбрали полосу "зеленый коридор", тем самым заявив, что не перемещают через таможенную границу Украины товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию", - говорится в сообщении.

На Закарпатье супруги пытались вывезти брендовой &quot;ювелирки&quot; на 15 миллионов. Их задержали

Однако во время осмотра личных вещей, как рассказали таможенники, инспекторы нашли золотое украшение - новое, запечатанное в пакетике. Так что им было предложено предъявить все личные вещи и транспортное средство для углубленного досмотра.

"В служебном помещении таможни, супруги добровольно выложили другие ювелирные украшения, которые прятали под верхней одеждой. Без декларирования они пытались перевезти через таможенную границу Украины более 70 единиц ювелирных изделий итальянского бренда "Principessa". Их ориентировочная стоимость составляет около 15 миллионов гривен" , - добавили в ведомстве.

На обоих нарушителей закарпатские таможенники составляют протоколы об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% от стоимости товаров с их конфискацией.

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