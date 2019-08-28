У Закарпатській області авто врізалося в автобус з пасажирами, є постраждалі

Фото: ДТП у Закарпатській області (zk.npu.gov.ua)

У ДТП в Закарпатській області постраждали семеро людей

На автодорозі "Мукачево-Рогатин" у Рахівському районі зіткнулися рейсовий автобус і легковий автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Пригода сталася 28 серпня, близько 7:00 ранку. На автодорозі "Мукачево-Рогатин", біля АЗС в районі смт Ясіня, зіткнулися легковий автомобіль Skoda Superb і рейсовий автобус марки "Еталон", який перевозив 25 пасажирів. Від удару автобус перекинувся, а легковик зніс огорожу і в'їхав в кювет.

За попередньою інформацією, 21-річний водій Skoda, житель села Нижня Апша Тячівського району, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Фото: ДТП у Закарпатській області (zk.npu.gov.ua)

В автобусі на момент аварії перебувало 25 пасажирів. Шістьох з них госпіталізували в лікарню каретою швидкої допомоги. Також до медустанови за допомогою звернулася пасажирка легковика, дружина водія.

За фактом ДТП з постраждалими поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 серпня в Києві сталося ДТП - позашляховик Mazda збив і переїхав жінку і дев'ятирічного хлопчика у дворі будинку на Дніпровській набережній.

Пізніше виявилося, що за кермом авто перебувала 59-річна Лілія Сопельник, теща шоумена Сергія Притули та народного депутата IV - VIII скликань, мільйонера Віталія Хомутинника.