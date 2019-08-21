"Закарпатгаз": рівень зарплат газовиків спричинює відтік кадрів за кордон

На підприємстві наголошують, що вимога переглянути тариф на розподіл не означає вимогу збільшити ціну газу

Зарплати газовиків "Закарпатгазу" "заморожені" на рівні 2016 року, що частково спричинює відтік кваліфікованих кадрів. Станом на 1 серпня на підприємстві по області працює 1002 особи. З початку року 136 працівників звільнилося. Значна частина з них виїхала за кордон. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Причиною цьому є той факт, що заробітна плата працівників газорозподільних підприємств України вдвічі менша, ніж в сфері електроенергетики, де тарифи також встановлює НКРЕКП.

"Рівень зарплати працівників напряму залежить від тарифу на розподіл газу, який встановлює регулятор – Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг. Востаннє тариф переглядався у 2016 році. Керівництво нашого підприємства неодноразово зверталося до регулятора з проханням змінити існуючу ситуацію і забезпечити людям гідну зарплату", – прокоментувала фінансовий директор АТ "Закарпатгаз" Наталія Дорохіна.

На підприємстві наголошують, що вимога переглянути тариф на розподіл не означає вимогу збільшити ціну газу. Зазначається, що у даному випадку йдеться про відсотковий переділ в рамках існуючої ціни. Сьогодні людина сплачує за газ суму, з якої 88% отримують НАК "Нафтогаз" та АТ "Укртрансгаз", 2,5% – газопостачальна компанія і 9,5% – оператор ГРМ (АТ "Закарпатгаз")". У компанії вважають, що частка у 9,5% є економічно необгрунтованою.

"Незважаючи на ситуацію, що склалася, керівництво АТ "Закарпатгаз" робить все можливе, аби працівники отримували зарплату на рівні ринкової. Крім того, є ряд суттєвих переваг для тих, хто влаштовується на роботу до нас на підприємство. Це, зокрема, так звана "біла зарплата", повне забезпечення соціального пакету, дійсно дружний колектив і перспектива професійного росту", – пояснила начальник управління з персоналу АТ "Закарпатгаз" Ольга Сенишак.

За її словами, найбільш затребувані професії на підприємстві сьогодні це – контролер газового господарства, а також слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування.