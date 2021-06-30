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"Закарпатгаз" за три роки інвестував у газові мережі понад 52 млн гривень

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Закарпатська область, Середа 30 червня 2021 15:38
"Закарпатгаз" за три роки інвестував у газові мережі понад 52 млн гривень Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Впродовж 2018-2020 років АТ "Закарпатгаз" інвестувало у газорозподільні мережі області 52,5 млн гривень. Компанія провела реконструцію 23,5 км газопроводів, замінила 82 застарілих ШГРП та 2377 комбінованих-будинкових регуляторів тиску у споживачів.

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгазу".

"Щороку обсяг інвестицій у газорозподільну систему Закарпатської області визначається НКРЕКП. Ці кошти закладені у тарифі на розподіл. Виконання інвестпрограми у кожному регіоні контролюються регулятором", - йдеться у повідомленні.

Цього року "Закарпатгаз" планує здійснити реконструкцію мереж та споруд на них на суму 15 млн гривень.

"Планується заміна 8 ГРП та 13 ШГРП, 15 станцій катодного захисту мереж від корозії. Понад 1700 будинків отримають нові КБРТ. У тому числі, майже 3 млн гривень заплановані на кільцювання газопроводів, заміну пошкоджених ділянок газопроводів протяжністю 5,9 км. Вже проведено капітальний ремонт опор при переході газопроводу через річку у Свалявському районі", - зазначив технічний директор АТ "Закарпатгаз" Сергій Козар.

У компанії наголосили, що визначених за інвестиційною програмою коштів недостатньо для того, аби оновити усі застарілі газові мережі та об’єкти краю. Єдиним джерелом надходжень підприємства є кошти, сплачені споживачами за послугу з розподілу природного газу.

"Чинний тариф не дозволяє здійснити повноцінну реконструкцію мереж газопостачання, у тому числі й тих, що перебувають у власності держави. Модернізація мереж є важливою не лише з огляду на безпеку, вона дозволяє зменшити витрати технологічного газу, тобто в довгостроковій перспективі зменшує навантаження на споживачів газу", - йдеться у повідомленні.

АТ "Закарпатгаз" закликає споживачів сплачувати за розподіл газу вчасно, аби всі заплановані заходи могли бути виконані у строк.

"Інвестуючи у газорозподільні мережі регіону, компанія забезпечує стабільне і безперебійне газопостачання для 276 тисяч споживачів області", - йдеться у повідомленні.

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