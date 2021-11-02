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"Закарпатгаз Збут": заборгованість побутових споживачів зросла на 81 млн гривень

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Закарпатська область, Вівторок 02 листопада 2021 18:33
"Закарпатгаз Збут": заборгованість побутових споживачів зросла на 81 млн гривень Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Рівень розрахунків населення перед ТОВ "Закарпатгаз Збут" за блакитне паливо в період з 1 жовтня 2020 року до 30 вересня 2021 року становить 97% і є нижчим за аналогічний період попереднього газового року (106%).

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгаз Збуту".

"У зв’язку з пандемією COVID-19 та подорожчанням енергоресурсу в минулому опалювальному сезоні, скоротився рівень розрахунків населення. За рік приріст заборгованості побутових споживачів нашої компанії склав 81 мільйон гривень. Найбільше борги населення за газ зросли в Ужгороді (на 14,5 млн гривень), Мукачеві (на 12,3 млн гривень) та Виноградові (на 11,8 млн гривень)", – зазначила директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За словами Вікторії Томинець, компанія йде назустріч своїм клієнтам і пропонує споживачам, які мають заборгованість, укласти договір реструктуризації боргу.

Договір реструктуризації є актуальним, зокрема, для споживачів, які боргують за газ і хочуть оформити субсидію. Якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.

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Закарпатська область Газ
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