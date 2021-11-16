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"Закарпатгаз Збут": юрособи можуть платити за електроенергію одним рахунком

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Закарпатська область, Вівторок 16 листопада 2021 13:37
"Закарпатгаз Збут": юрособи можуть платити за електроенергію одним рахунком Лінія електропередачі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Тарариєва

З жовтня 2021 року ТОВ "Закарпатгаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", надає можливість клієнтам – юридичним особам заощадити свій час і спростити ведення бухгалтерії. Бізнес може платити за послугу з постачання електроенергії і послугу з її розподілу по одному рахунку від компанії-постачальника.

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгаз Збуту".

"Тепер замість оплати двох рахунків - за послугу з постачання електроенергії і за послугу з розподілу електроенергії двом окремим компаніям - клієнт може платити всього один рахунок, який виставляє персональний менеджер компанії - постачальника", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за словами прес-служби, клієнт платить за послугу з розподілу в розмірі тарифу, встановленого НКРЕКП, тобто в тому ж розмірі, як і при здійсненні оплати клієнтом безпосередньо оператору системи розподілу (ОСР).

"Після введення нової моделі українського енергоринку діяльність з розподілу електроенергії та діяльність з постачання електроенергією здійснюють різні юридичні особи, кожна з яких має ліцензію на свій вид діяльності. Розуміючи потреби клієнтів в економії часу і ресурсів, "Закарпатгаз Збут" дає можливість укласти всього один договір з компанією-постачальником і взаємодіяти з оплати за обидві послуги (за послугу з постачання електроенергією і за послугу з розподілу електроенергії) тільки з одним персональним менеджером" , – зазначила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За її словами, як за послугу з постачання електроенергією, так і за послугу з розподілу електроенергії клієнт може платити згідно з обраним ним графіком.

"Для клієнтів ТОВ "Закарпатгаз Збут" - це три варіанти на вибір: передоплата, підкадальна оплата і накладений платіж. У разі, якщо клієнт вибрав попередню оплату, то до 25 числа місяця, що передує місяцю поставки, він отримує і платить єдиний рахунок за поставку і розподіл. У разі подекадної оплати клієнт оплачує рахунок 5, 15 і 25 числа місяця поставки, у разі післяплати – до 10 числа місяця наступного за місяцем поставки", - йдеться в повідомленні.

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