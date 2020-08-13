"Закарпатгаз Збут" продовжує стабільно забезпечувати область газом після скасування ПСО

Фото: Вікторія Томинець (zkgaszbut.104.ua)

З травня 2019 року ціна газу змінюється щомісяця

"Закарпатгаз Збут" продовжує стабільно забезпечувати мешканців області газом після скасування спеціальних обов’язків. Так, з 1 серпня Кабінет міністрів України скасував дію положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на постачальників газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Скасування ПСО означає, що держава більше не регулює ціну блакитного палива для населення. Надалі кожен постачальник самостійно формує ресурс газу та встановлює ціну з врахуванням ринкових факторів та походження ресурсу.

Після скасування ПСО ТОВ "Закарпатгаз Збут" продовжує безперебійну подачу блакитного палива всім категоріям споживачів.

"Не зовсім вірно називати скасування ПСО відкриттям ринку газу. Його було відкрито ще 2015 року з прийняттям Закону України "Про ринок природного газу". З травня 2019 року ціна газу змінюється щомісяця. У червні ціна газу для населення досягла свого історичного мінімуму, а вже з липня вона почала зростати. Ціни в Україні відображають і тенденції на світовому та європейському ринках газу, де з наближенням опалювального сезону вартість газу зростає", - розповіла директорка "Закарпатгаз Збуту" Вікторія Томинець.

Вона зазначила, що аби в ринкових умовах ціну визначала прозора конкурентна боротьба, після відміни ПСО дуже важливо, щоб держава забезпечила рівний доступ усіх постачальників до ресурсу "Укргазвидобування".

За словами Вікторії Томинець, наразі на енергетичному ринку держави налічується понад 700 ліцензованих постачальників блакитного палива. Проте лише кілька десятків з них мають досвід роботи з населенням, а розвинену мережу центрів обслуговування клієнтів і необхідні онлайн сервіси - одиниці.