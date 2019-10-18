ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Закарпатгаз Збут": споживачі можуть керувати запасом "акційного" газу онлайн

Новини » Енергетика    18.10.2019 - 14:25
"Закарпатгаз Збут": споживачі можуть керувати запасом "акційного" газу онлайн
Ілюстративне фото (104.ua)

Для цього в "Особистому кабінеті" на 104.ua треба оформити заявку

Закарпатці, що придбали газ в рамках акції "Твоя енергонезалежність", отримали можливість керувати запасом газу онлайн. Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгаз Збуту".

За умовами акції, якщо ціна газу на загальних умовах ПСО нижча, то споживач отримує газ за меншою ціною. У такому разі спожитий газ оплачується по ціні ПСО, а запас зберігається. Як повідомили у прес-службі, тепер можливості розширилися, і клієнт "Закарпатгаз Збуту" може самостійно обрати той варіант, який йому зручніший.

"Йдеться про можливість самим обирати: використовувати акційний газ чи сплачувати за ціною, встановленою на цей місяць на загальних умовах ПСО. Однак, є категорія споживачів, які хочуть використати акційний газ, незважаючи на те, що його ціна трохи вища. Для них і створено таку можливість", - пояснила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

Для цього в "Особистому кабінеті" на 104.ua треба оформити заявку. Подавати заявки слід до останнього дня поточного місяця споживання. У разі виникнення питань необхідно звернутися до контакт-центру.

"Якщо споживач використовує газ із газового запасу, сплаченого по акції, то йому за такий місяць слід буде оплатити виключно вартість доставки такого обсягу газу. Рахунок за доставку споживач отримає на свою поштову адресу, а користувачі "Особистого кабінету" зможуть самостійно сформувати собі відповідний рахунок. Тим учасникам акції, які не зареєстровані в "Особистому кабінеті", для оформлення заявки необхідно звернутися в Центр обслуговування клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Клієнти "Волиньгазу" зменшили обсяги споживання блакитного палива на 16% У "Вінницягазі" розповіли, на що спрямують кошти з нового тарифу
Новини України Закарпаттягаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся