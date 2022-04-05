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"Закарпатгаз Збут": оплата за газ є складовою стабільного функціонування економіки

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Закарпатська область, Вівторок 05 квітня 2022 16:35
"Закарпатгаз Збут": оплата за газ є складовою стабільного функціонування економіки Фото: газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Близько 164 тисяч споживачів у Закарпатській області сплатили за блакитне паливо. ТОВ “Закарпатгаз Збут”, що працює під брендом “Твій газзбут”, дякує усім побутовим клієнтам, які розрахувалися у березні за спожитий природний газ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Клієнти нашої компанії розуміють, що вчасна оплата за спожитий газ є необхідною складовою для стабільного функціонування економіки України, що є особливо важливим в умовах воєнного стану. Попри війну, найкраще минулого місяця за спожите блакитне паливо розраховувалися споживачі у громадах Сваляви, Перечина та Міжгір’я, за що їм окрема подяка. Найгірше у перший місяць весни сплатили за газ мешканці громад Тячева, Виноградова та Іршави", - зазначила директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За її словами, у порівнянні з березнем минулого року, майже на 22 тисяч клієнтів менше сплатило за природний газ.

"Під час дії воєнного стану ТОВ “Закарпатгаз Збут” не припиняє постачання природного газу боржникам і не стягує штрафи за невчасні розрахунки. Компанія розуміє, що велика кількість українців опинилася у дуже складних життєвих обставинах, і поки не може сплатити за спожитий природний газ. Але споживачі, які в змозі це зробити, мають розрахуватися і підтримати комунальну сферу", - повідомляють у прес-службі.

Безпечно та без комісії сплатити за спожитий газ клієнти ТОВ "Закарпатгаз збут" можуть через онлайн-сервіси:

"Нагадуємо, що заборгованість за житлово-комунальні послуги може стати причиною скасування субсидії на наступний опалювальний сезон. Субсидія не надається, якщо є прострочена заборгованість за комунальні послуги за більше, ніж три місяці на суму понад 680 гривень. Наявність заборгованості буде аналізуватися органами соціального захисту населення в травні поточного року", - йдеться у повідомленні.

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Закарпатська область Газ
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