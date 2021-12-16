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"Закарпатгаз Збут": 4 тисячі клієнтів знизили витрати завдяки рівномірним платежам

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Закарпатська область, Четвер 16 грудня 2021 19:32
"Закарпатгаз Збут": 4 тисячі клієнтів знизили витрати завдяки рівномірним платежам Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Побутові клієнти ТОВ "Закарпатгаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", отримують перевагу від тарифу "Твій газ рівномірний платіж" у поточному опалювальному сезоні, сплачуючи однакові суми щомісяця, незалежно від обсягів споживання газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За спожите в листопаді блакитне паливо близько 4 тисяч клієнтів, які перейшли на тариф "Твій газ рівномірний платіж", заплатять в цілому на 2,4 млн гривень менше, ніж сплатили б при розрахунку за фактичне споживання.

"Твій газ рівномірний платіж" зменшує навантаження на сімейний бюджет споживачів у найхолодніші місяці. В середньому, на одну сім'ю зменшення витрат у листопаді склало 600 гривень, що дозволяє використовувати ці кошти на інші потреби. А це означає, що новий продукт нашої компанії працює і вигідний для клієнтів", - зазначила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

Вона нагадала, що ціна в тарифі "Твій газ рівномірний платіж" зафіксована до 30 Квітня 2022 року і становить 7,99 гривень за кубометр газу.

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Закарпатська область Газ
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