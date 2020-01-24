"Закарпатгаз": за спожитий у січні газ споживачі отримають два рахунки

Ілюстративне фото (УНІАН)

За грудень 2019 року закарпатці ще отримають квитанції без розділення, у якій показані 4 складові вартості газу

Починаючи з січня закарпатці сплачуватимуть за газ двома окремими рахунками. Один з них надходитиме від постачальника газу і стосуватиметься оплати за фактично спожитий газ, а другий – від оператора ГРМ (АТ "Закарпатгаз") за послугу розподілу (доставки) газу. Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгазу".

Тариф за доставку для оператора АТ “Закарпатгаз”, як і для інших аналогічних компаній, встановила Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг. Для АТ “Закарпатгаз” цей тариф становить 1,04 гривень без ПДВ (1,25 гривень з ПДВ) за 1 куб. м газу.

"Такі кроки - вимога часу та європейської спільноти. Адже саме відокремлення плати за доставку газу значно спрощує вибір постачальника (продавця) газу. Цей процес розпочався ще у 2015 році, коли був прийнятий закон “Про ринок природного газу”, який встановлює принцип вільного вибору постачальника", - прокоментувала комерційний директор АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

За словами прес-служби, платіж за доставку газу жодним чином не залежить від ринкових коливань. Він обраховується, виходячи з реального об’єму споживання газу за попередній газовий рік. Газовим роком називають період з 1 жовтня одного року по 31 вересня наступного.

"Послуги розподілу включають у себе транспортування газу розподільчими газопроводами, облік газу, ремонт, заміну та обслуговування газопроводів, аварійне обслуговування, повірку та заміну несправних лічильників, обслуговування у Центрах обслуговування клієнтів тощо", - сказала Юлія Соколова.

У прес-службі зазначили, що щомісячний платіж за доставку газу буде однаковим та незмінним, на відміну від ціни самого газу, яка може змінюватися щомісяця або щоквартально. А тому навіть взимку, коли споживачі значно збільшують використання газу, він залишається сталим.

"За даними опитування, яке провели фахівці Київського міжнародного інституту соціології, в опалювальний сезон 27% споживачів сплачують за спожитий газ понад 2000 гривень на місяць. Завдяки новій системі тарифів вони зможуть зменшити витрати, оскільки вартість доставки газу, вони сплачуватимуть впродовж року рівними частинами", - пояснила комерційний директор АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

За грудень 2019 року закарпатці ще отримають квитанції без розділення, у якій показані 4 складові вартості газу.