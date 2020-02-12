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"Закарпатгаз": порушники відшкодували збитки у розмірі 6,2 млн гривень

Новини » Енергетика     12.02.2020 - 14:52
"Закарпатгаз": порушники відшкодували збитки у розмірі 6,2 млн гривень
Ілюстративне фото (104.ua)

Найпоширеніші з порушень - несанкціоноване втручання в роботу лічильників, їхнє пошкодження або зривання пломб

У 2019 році спеціалістами АТ "Закарпатгаз" виявлено майже 1200 випадків несанкціонованого відбору природного газу. Це на 76 випадків більше, аніж у 2018 році. Загалом порушники сплатили суму у розмірі 6,2 млн гривень.

Переважна більшість порушень, а саме 993 випадки, здійснено побутовими споживачами, а 204 - непобутовими. Найпоширеніші з них - несанкціоноване втручання в роботу лічильників, їхнє пошкодження або зривання пломб.

"Деякі споживачі навіть після припинення газопостачання намагаються незаконно користуватися газом. По-перше, такі дії тягнуть за собою серйозні штрафи та відповідальність перед законом. По-друге, самовільне втручання у роботу системи газопостачання - особливо небезпечне. Такі дії можуть призвести до ситуацій із летальними наслідками", - технічний директор АТ "Закарпатгаз" Олександр Голуб.

За словами технічного директора, після виявлення протиправних дій з боку споживачів спеціалісти підприємства складають акт про порушення і передають матеріали на розгляд відповідної комісії. Якщо комісія визначає суму завданих товариству збитків, а споживач відмовляється її сплачувати, справу передають до суду.

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