ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Закарпатті завершився ремонт траси М-26 до КПП "Дяково"

Новость на русском →
Закарпаття, Вівторок 04 січня 2022 13:55
На Закарпатті завершився ремонт траси М-26 до КПП "Дяково" Фото: на Закарпатті завершився ремонт траси М-26 до КПП "Дяково" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Упродовж 2021 року у Закарпатській області було відновлено низку ділянок траси М-26, що веде до пропускного пункту на кордонах із Румунією та Угорщиною. Роботи виконувалися в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

Загальна протяжність траси М-26 "Вилок - Неветленфолу - КПП "Дяково" становить 37,3 км.

"Автошлях має важливе стратегічне значення, адже веде до КПП на кордонах з Угорщиною та Румунією, тому його відновлення - серед пріоритетів", - розповіли в ОДА.

На Закарпатті завершився ремонт траси М-26 до КПП &quot;Дяково&quot;

За 2021 рік на трасі було влаштовано 5,6 км нижнього шару покриття з крупнозернистого асфальтобетону та стільки ж кілометрів верхнього шару дорожнього одягу зі щебенево-мастикового асфальтобетону.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за два роки ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні було відновлено близько 14 тис. кілометрів доріг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
DAILY
Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу