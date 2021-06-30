На Закарпатті відновлюють дорогу, яка веде до численних туристичних пам’яток
У Закарпатській області відновлюють дорогу національного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, яка сполучає населені пункти двох областей та веде до численних туристичних пам’яток.
Про це розповів заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка.
Ремонт, розпочатий у рамках програми президента "Велике будівництво", станом на зараз виконують на центральній дорозі у місті Перечин.
Там знімають верхні шари старого полотна, фрезерують і роблять основу методом холодного ресайклінгу. На одній із смуг вже готуються до укладання вирівнюючого і верхнього шарів покриття.
За словами Петрушки, потік туристів збільшується щороку.
"Багато охочих приїжджають сюди, аби милуватися природою в селах Лумшори, Лікіцари та інших. Популярним став і Перечин, адже тут - Лавандова гора, Хресна дорога, сироварня та єдиний у світі пам’ятник поштарю Федору Фекеті", - каже заступник голови обласної адміністрації.
Він зазначив, що якісна інфраструктура допоможе туристам комфортно діставатись туристичних місць Закарпаття й дасть нові можливості для розвитку місцевих громад.
Нагадаємо, цього року за програмою президента у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях створюють "Мале Карпатське коло".
Як пояснив координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цей маршрут з’єднає дорогами європейської якості гірськолижні курорти, національні парки та інші туристичні магніти регіону.