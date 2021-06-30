На Закарпатті відновлюють дорогу, яка веде до численних туристичних пам’яток

У Закарпатській області відновлюють дорогу національного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, яка сполучає населені пункти двох областей та веде до численних туристичних пам’яток.

Про це розповів заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка.

Ремонт, розпочатий у рамках програми президента "Велике будівництво", станом на зараз виконують на центральній дорозі у місті Перечин.

Там знімають верхні шари старого полотна, фрезерують і роблять основу методом холодного ресайклінгу. На одній із смуг вже готуються до укладання вирівнюючого і верхнього шарів покриття.

За словами Петрушки, потік туристів збільшується щороку.

"Багато охочих приїжджають сюди, аби милуватися природою в селах Лумшори, Лікіцари та інших. Популярним став і Перечин, адже тут - Лавандова гора, Хресна дорога, сироварня та єдиний у світі пам’ятник поштарю Федору Фекеті", - каже заступник голови обласної адміністрації.

Він зазначив, що якісна інфраструктура допоможе туристам комфортно діставатись туристичних місць Закарпаття й дасть нові можливості для розвитку місцевих громад.