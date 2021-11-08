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На Закарпатті працівники вокзалу продавали фейкові COVID-довідки пасажирам

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Мукачево, Понеділок 08 листопада 2021 09:37
На Закарпатті працівники вокзалу продавали фейкові COVID-довідки пасажирам Фото: на вокзалі Закарпаття викрили продаж підроблених COVID-довідок (mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Мукачево (Закарпатська область) працівники вокзалу налагодили схему продажу підроблених експрес-тестів із негативним результатом на COVID-19. Фейкові довідки вони збували клієнтам автостанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Торгували підробленими довідками працівники цього ж вокзалу", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що "покупці" не проходили жодного медобстеження, а отримували фальсифікований документ за 350 гривень.

Правоохоронцям вдалося викрити правопорушників під час продажу чергового підробленого документа.

З місця події поліцейські вилучили довідки з ознаками підробки, які досліджуватимуть експерти.

Справу правоохоронці кваліфікували за ч.3 ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збут).

Окрім цього наразі встановлюють осіб, які встигли придбати та скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність.

Встановлюються і всі інші особи, причетні до злочину. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (mvs.gov.ua)

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Закарпатська область Мукачево
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